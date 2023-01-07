دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن استيائه من "سوء التنظيم" في مراسم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي، المقامة في مدينة البصرة العراقية، بعد أن تسبب الازدحام الشديد وتدافع الجماهير في تعذر دخول ممثل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لحضور الحفل.

وأصدر اتحاد كرة القدم في الكويت بيانا عبر حسابه في موقع تويتر، جاء فيه: "يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة".

وأضاف: "وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له".

وتابع البيان: "وينوه الاتحاد الكويتي، أنه نظرا لما حدث وتضامنا مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الامور التنظيمية".

وأكد البيان أن مشاركة الأزرق الكويتي قائمة في البطولة: "حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعما للأخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت لكرة القدم، سيستمر في المشاركة في فعاليات البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة".

وأوضح: " سيتابع رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، أمور المنتخب الوطني للتأكد من عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الأحداث، والاطمئنان على أمنهم وسلامتهم ونطمئن الجماهير الكويتية على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء الوفد الكويتي المتواجد حاليا في مدينة البصرة، وندعو الجماهير لمواصلة الدعم والمساندة لمنتخبنا في البطولة".

وأقيم حفل افتتاح البطولة في نسختها الخامسة والعشرين، في ملعب المدينة الرياضية في البصرة، وشهد عروض وفقرات تراثية تستعرض تاريخ العراق ومدينة البصرة على وجه التحديد، إضافة إلى التعاون بين دول الخليج والتاريخ المشترك بينهم، بمشاركة عدد من الفنانين.

ولم يرد الاتحاد العراقي لكرة القدم على بيان نظيره الكويتي إلى الآن.

وكان أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، قد هنأ، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بافتتاح العراق لخليجي 25 في البصرة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الوكالة إن أمير الكويت "أعرب عن خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي، مقدرا الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي".

وأشاد نواف الصباح بـ"اللوحات الفنية الرفيعة التي تعبر عن تاريخ العراق العريق واللوحات الفنية الأخرى التي أضفت روح المحبة والبهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها، ونالت إعجابهم التي تخللت حفل الافتتاح وعكست الوجه الحضاري المرموق للبلد الشقيق، متمنيا التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي".