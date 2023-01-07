السعودية.. فيديو رد فعل رونالدو على هدف نادي النصر يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على هدف حققه ناديه الجديد في السعودية، نادي النصر، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشر نادي النصر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع الفيديو لردة فعل رونالدو إذ يظهر جالسا يتدرب على دراجة هوائية ثابتة.

لن يشارك كريستيانو رونالدو لأول مرة مع فريق النصر السعودي، لمدة أسبوعين على الأقل، بعد أن أكد ناديه لرويترز، الجمعة، أنه يتعين على النجم البرتغالي أن ينفذ عقوبة إيقافه مباراتين، والتي فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وتلقى رونالدو العقوبة بعد أن حطم هاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون من يديه، إثر تعرض ناديه السابق، مانشستر يونايتد للهزيمة من قبل فريق إيفرتون.

ويعني الإيقاف أن رونالدو سيكون بإمكانه الظهور لأول مرة، في 22 يناير/ كانون الثاني، عندما يواجه نادي النصر على أرضه، في استاد مرسول بارك بالرياض، فريق الشباب.