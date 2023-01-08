نشر الأحد ، 08 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضى اللاعب كريستيانو رونالدو ما يقرب من 20 عامًا من مسيرته الكروية في القارة الأوروبية، قبل أن يقرر خوض تجربة في المملكة العربية السعودية، من خلال الانضمام لنادي النصر بعقدٍ يمتد لموسمين حتى عام 2025.

ومن المتوقع أن تكون تجربته في مسابقة دوري "روشن" السعودي مختلفة تمامًا عما مرّ به في القارة العجوز.

وهناك بعض الأمور الجديدة التي يمكن أن يختبرها المهاجم البرتغالي، وذلك للمرة الأولى في مسيرته، أثناء ظهوره في الملاعب السعودية، وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومنها:

الحرارة المرتفعة

تُعرف المملكة العربية السعودية بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لذلك سيخوض رونالدو بعض المباريات في درجات مرتفعة.

حسب الأرصاد الجوية، درجة الحرارة تصل في يوليو/ تمّوز ما بين 30 و43 بشكل تقريبي، إلّا أن المسابقات المحلية في السعودية تنتهي قبل هذا التاريخ.

وكان كريستيانو قد لعب في إسبانيا الّتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة في بعض الأوقات.

رونالدو سيبدأ مبارياته مع النصر في فصل الشتاء، ثمّ سيضطر في وقت لاحق لمواجهة درجات الحرارة العالية.

إيقاف المباريات أثناء الأذان

شهدت بعض المباريات في السعودية الإيقاف بشكل مؤقت لأن الأذان يرفع، منها مباراة الفيحاء والفتح، في ثمن نهائي كأس الملك، في يناير/ كانون الثاني 2018.

هذا الأمر لا يحدث بشكل متكرر، لكن قد يحدث أمام أنظار المهاجم البرتغالي.

منع تصفيفات شعر بعينها لفترات

كان الدوري السعودي صارماً في منع بعض تصفيفات الشعر من الظهور في الملاعب، إذ يتم ّمنع أيّ لاعب من اللعب إلّا عندما ينفذ التعليمات المفروضة.

وأحدث ذلك أزمة بين اللاعب السابق محمد نور وطاقم حكام مباراة فريقه الاتحاد والشباب في موسم 2006/2005، وحينها تلقى بطاقة حمراء بعد دخوله في جدال مع الحكام.

وقد اختفت هذه التعليمات من الملاعب ولم تعد موجودة الآن في ظل حضور العديد من المحترفين أصحاب الثقافات والأفكار المختلفة، لكن لو عادت من جديد، فإن رونالدو قد يعاني بسببها، نظراً لتغييره تصفيفات شعره بين الفترة والأخرى.