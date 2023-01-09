شباك تشيلسي تُعيد الثقة للنجم الجزائري رياض محرز من جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز اللاعب الجزائري رياض محرز هدفين، قاد من خلالهما ناديه مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي، بنتيجة 0/4 في مواجهة أقيمت على استاد الاتحاد، ضمن منافسات الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح المهاجم الجزائري أهداف المباراة، من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 23، كما سجّل الهدف الرابع لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 85، ليساهم في تأهل "السيتيسينز" إلى دور الـ 32 في المسابقة.

ومرّ محرز، 31 عاما، بمرحلة سيئة، خلال الموسم الجاري، إذ عانى على مستوى المساهمة التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة، فيما اقتصرت مشاركته على دقائق قليلة خلال المباريات بمختلف المسابقات.

وتمكن رياض محرز من استعادة الثقة، بهز شباك شباك "البلوز"، إذ استطاع أن يحرز 3 أهداف أمام تشيلسي في آخر مباراتين، الأولى في (البريميرليغ)، الخميس الماضي، والثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الأحد.