دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ نادي ريال مدريد الإسباني والنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، التي قلل خلالها من نجم "الديوك" السابق زين الدين زيدان.

وأثار رئيس اتحاد كرة القدم في فرنسا جدلاً واسعاً خلال رده على شائعات سابقة أشارت إلى اقتراب زيدان من تولي المهام الفنية لمنتخب بلاده، وإمكانية تدريبه البرازيل الآن بعد تجديد عقد ديدييه ديشان مع "الديوك".

وقال نويل لو غريت لقناة "RMC Sport" الفرنسية: "لا أهتم، يمكنه (زيدان) الذهاب إلى أي مكان يريده"، مُضيفاً: "أعلم جيداً أنّه كان دائماً على الرادار، كان لديه الكثير من المؤيدين، كان البعض ينتظر رحيل ديشان، ولكن من يمكنه توجيه اللوم الجاد إلى ديشان؟ لا أحد"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "زيدان يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني، لم ألتقِ به أبدًا، ولم نفكر أبداً في الانفصال عن ديدييه"، موضّحاً: "يمكنه الذهاب حيث يريد، إذا حاول زيدان الاتصال بي؟ بالتأكيد لا، لن ألتقط الهاتف حتّى (للرد عليه)".

ودافع مبابي عن زين الدين زيدان بعد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي، إذ قال غاضبًا في تغريدة على تويتر: "زيدان هو فرنسا، ونحن لا نحترم أسطورة من هذا القبيل".

من جانبه، أصدر نادي ريال مدريد بياناً عبر حساباته الرسمية، أعرب من خلاله عن أسفه لتصريحات نويل لو غريت عن مدرب الفريق السابق.

وجاء في بيان "الميرنغي": "يعرب نادي ريال مدريد عن أسفه للتصريحات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غرايت، بشأن زين الدين زيدان، أحد أكبر أساطير الرياضة العالمية".

وأضاف البيان: "تظهر تلك الكلمات قلة احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارةً للإعجاب بين مشجعي كرة القدم حول العالم ويترقب نادينا تصحيحاً فورياً. يُجسّد زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا بقميص بلاده، من بين العديد من الألقاب الأخرى، قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب".

كما أعرب ريال مدريد عن استيائه من تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي حول نجم الفريق كريم بنزيما، الذي قرر الاعتزال على المستوى الدولي، عقب نهاية مونديال قطر.

وقال النادي الإسباني في بيانه: "تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا تليق بمن يحمل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة، مثل تلك التي أدلى بها أيضاً حول قائدنا كريم بنزيمة، الحائز على جائزة الكرة الذهبية، بطل دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا في عام 2021 والحائز على لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، من بين العديد من الألقاب الأخرى".