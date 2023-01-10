مدرب البرتغال الجديد يعتزم الجلوس مع رونالدو لمناقشة مستقبله الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال روبيرتو مارتينيز، المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال، إنه يعتزم الجلوس مع اللاعب كريستيانو رونالدو، من أجل مناقشة مستقبله الدولي.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن، يوم الاثنين، عن تعيين المدرب الإسباني مدربا للمنتخب الوطني، بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف، وحتى نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تصريح روبيرتو مارتينيز ردا على سؤال الصحفيين، عن مستقبل رونالدو مع منتخب بلاده، بعد أن ذهب لخوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية، من خلال الانضمام لنادي النصر.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي: "كريستيانو رونالدو هو لاعب في القائمة، لقد كان في المنتخب الوطني لمدة 19 عاما"، مضيفا: "آمل أن نتمكن من الجلوس معه وإنشاء أفضل فريق، إنه يوم يسعدني كثيرا، وغدا سنبدأ العمل"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "سنبدأ التعرف على جميع اللاعبين الذين يمكنهم الانضمام إلى المنتخب".

وأكمل مارتينيز: "سنمنح جميع اللاعبين فرصة ونحترم كل من هم بالفعل في المنتخب الوطني، وكريستيانو سيكون واحدا منهم".

وذكر: "يسعدني أن يكون رونالدو بجانبي، إنها عملية يجب أن نواجهها بشكل طبيعي، مع تحمل المسؤولية وسوف نتخذ قرارات مهمة للفريق".

ويُعتبر كريستيانو رونالدو (37 عاما) أكثر لاعب تسجيلا للأهداف على صعيد المباريات الدولية، برصيد 118 هدفا.

وانضم المهاجم البرتغالي لصفوف "العالمي" لمدة موسمين، وحتى عام 2025.