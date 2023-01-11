دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى نادي النصر السعودي، الأربعاء، التقارير الصحفية الّتي أشارت إلى أن عقد اللاعب كريستيانو رونالدو مع الفريق، يلزمه بالترويج لملف المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن السعودية ومصر واليونان في صدد الإعلان عن ملف مشترك للتقدم بطلب احتضان منافسات المونديال في نسخته الـ 24، قبل أن تزعم بأن النجم البرتغالي سيدعم هذا الملف من خلال الترويج له.

وأصدر "العالمي" بياناً عبر حسابه في موقع تويتر، قال فيه: "يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافاً للتقارير الإخبارية، فإن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة كأس العالم".

وأضاف البيان: "ينصب تركيزه الأساسي على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح".

ويمتد عقد رونالدو مع النادي السعودي لموسمين وحتّى عام 2025، ومن المتوقع أن يعكس ظهوره في مسابقة دوري "روشن" تأثيراً كبيراً نحو الأفضل، نظراً لأهميته وقيمته في لعبة كرة القدم على مر تاريخها.