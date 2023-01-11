مدرب ريال مدريد يعلق على انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، بعقد لمدة موسمين وحتى عام 2025.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة "الميرنغي" وفالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني، عن ارتداء النجم البرتغالي لقميص"العالمي": "كريستيانو رونالدو صفقة رائعة لنادي النصر، نتمنى له كل التوفيق، لأنه أسطورة نادينا مثل غاريث بيل، الذي قرر الاعتزال"، مضيفا: "نتمنى له التوفيق وهو في قلوب عشاق نادي ريال مدريد".

وأعرب أنشيلوتي عن سعادته في اللعب على أراضي المملكة العربية السعودية، قائلا: "نحن نلعب كأس السوبر الآن هنا في السعودية، واعتدنا على الأجواء الرائعة التي عشناها العام الماضي هنا"، موضحا: "الجماهير قريبة جدا منا وهناك أجواء مميزة، لذا أحب اللعب حقا هنا".

ويلتقي نادي ريال مدريد مع فالنسيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأربعاء، على أرضية استاد الملك فهد الدولي.

وسيواجه الفائز من هذه المواجهة الفائز من لقاء نادي برشلونة ونظيره ريال بيتيس، وذلك في المباراة النهائية.