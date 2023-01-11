بعد أزمته مع زيدان.. رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتنحى من منصبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنحى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF)، نويل لو غرايت، من منصبه، بعد اجتماع طارئ في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء.

وقال اتحاد كرة القدم في فرنسا، في بيان: "نويل لو غرايت بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، المجتمعين في باريس، قد اختار التنحي عن منصبه كرئيس، حتّى الانتهاء من التدقيق الذي تقوم به وزارة الرياضة".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتذار لو غرايت عن "تصريحات محرجة" عن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، التي أثارت حفيظة اللاعبين والسياسيين حول العالم.

وتولى نويل لو غرايت منصب رئاسة الاتحاد الفرنسي منذ عام 2011، وكان من المقرر أن تستمر ولايته حتّى عام 2024.

بالإضافة إلى تنحي لو غرايت، تمّ تعليق منصب المديرة العامة للاتحاد الفرنسي فلورنس هاردوين.

وأوضح الاتحاد في بيانه: "اعتبارًا من اليوم، سيتولى فيليب ديالو، نائب رئيس الاتحاد الفرنسي الإدارة المؤقتة لهذين الدورين".

وتمّت الموافقة، خلال الاجتماع، على قرار تجديد عقد المدير الفني ديدييه ديشان مع المنتخب الفرنسي حتّى عام 2026.