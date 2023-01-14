تفاعل على زيارة كريستيانو رونالدو لتدريبات ريال مدريد في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار اللاعب كريستيانو رونالدو تدريبات ناديه السابق، ريال مدريد، التي أقيمت في ملعب تدريب نادي النصر، استعدادا لمواجهة برشلونة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأظهرت لقطات مصورة حضور النجم البرتغالي في تدريبات "الميرنغي"، ولقائه مع اللاعبين والكادر الفني بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، وسط تواجد النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس.

وتفاعل مغرّدون في موقع تويتر مع هذه اللقطات، وتم تداولها على نطاق واسع، فيما قال حساب نادي ريال مدريد على تويتر، يوم الجمعة: "سعدنا برؤيتك من جديد كريستيانو".

وقضى رونالدو 9 سنوات مع "الميرنغي"، حقق خلالها عددا من الإنجازات والألقاب، ومنها: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، لا ليغا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

ويعتبر النجم البرتغالي الهداف التاريخي لريال مدريد، برصيد 451 هدفا بعد أن شارك في 438 مباراة.

وانضم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي، بعقد لمدة موسمين وحتى عام 2025.