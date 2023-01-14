دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز في مصر، إن بعض قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة "ألحقت الضرر بالفريق"، مُهددا بإنهاء استثماراته "في حال عدم تصحيح الطريقة التي تدار بها المنظومة الكروية".

ونشر نادي بيراميدز، عبر حسابه على تويتر بيانا لمالكه، أعرب الأخير من خلاله عن "استيائه الشديد مما يتعرض له النادي في الفترة الماضية".

وأوضح البيان أن "هناك الكثير من الأمور والقرارات الغير مفهومة بحق النادي، منها إقامة عدد من مباريات بيراميدز في الدوري وتحديدا في الثانية وخمس أربعين دقيقة ظهرا، حيث تم تحديد 6 مباريات للفريق بهذا التوقيت المستغرب تماما، في حين باقي الفرق المنافسة على اللقب تلعب المباريات في السابعة مساء".

وأضاف البيان: "وكذلك قرار اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام، بتعيين الحكم نفسه، محمد معروف، للمباراة الثالثة على التوالي، لإدارة لقاء بيراميدز وفيوتشر في الدوري الممتاز، رغم اعتراض النادي سابقا على الحكم".

وتابع: "من غير المقبول أن يكون الفريق صاحب مركز الوصافة في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، يتم إجباره على اللعب في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغما عنه، وعلى الرغم من أن اللوائح في صفه ومن حقه التواجد في دوري الأبطال، إلا إذ كان هناك سببا آخر لا نعرفه في هذا القرار الظالم".

وأكمل: "استثمار نادي بيراميدز في كرة القدم المصرية وجمهورها العظيم هو نابع من حب وقناعة 100%، ولكننا نشعر أحيانا أن التعامل مع نادي بيراميدز يختلف عن التعامل مع الأندية الأخرى، ولا أعلم ما السبب وراء ذلك".

وأتمّ البيان: "لا أخفي على الجميع بأنه في حال تواصل الظلم على النادي سنبدأ آسفين باتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مواصلة الاستثمار في النادي من عدمه، حيث لا يمكن الاستمرار في مثل هذه الظروف غير المناسبة للإبداع أو التقدم في كرة القدم".

وفي المقابل، ردت رابطة الأندية المحترفة على بيان مالك بيراميدز، من خلال بيان رسمي قالت فيه إنها "متفاجئة" من بيان النادي الذي "تضمن العديد من الاتهامات والأقوال المطلقة لا تمت للواقع بصلة".

وجاء في بيان الرابطة: "فيما يتعلق بخوض 6 مباريات للفريق في تمام الساعة 2:45 ظهرا، نؤكد أن مسابقة الدوري الممتاز شهدت حتى الآن 40 مباراة في التوقيت المشار إليه، وأن بيراميدز خاض 5 مباريات في هذا التوقيت وليس 6، ولكن يبدو أن غرضاً ما جاء وراء البيان".

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن "الأخطاء التحكيمية موجودة، لكنها تتضامن مع الأندية في كل الخطابات والاعتراضات الرسمية الواردة، وتخاطب لجنة الحكام واتحاد كرة القدم بشكل فوري".

ودعت رابطة الأندية المحترفة ملاك نادي بيراميدز لجلسة مع رابطة الأندية لبحث ماورد بشأن الشكاوى وطرق التغلب عليها ومعالجتها.

ويقع بيراميدز في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، على سلم ترتيب مسابقة الدوري المصري، هذا الموسم.

وكان رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي استحوذ على النادي عام 2019.