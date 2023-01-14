يورغن كلوب ينفعل من سؤال أحد الصحفيين.. ماذا قال له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يوم الجمعة، عن غضبه بسبب أسئلة الصحفيين المتكررة حول إمكانية إبرام الفريق المزيد من الصفقات، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكان "الريدز" دعم صفوفه في الآونة الأخيرة باللاعب الهولندي كودي غاكبو، بصفقة مالية تبلغ قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار).

وانفعل كلوب من سؤال أحد الصحفيين، عما إذا كان هناك صفقات إضافية للفريق في "الميركاتو"، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وبرايتون: "هيا، هل أحتاج إلى إخبارك مرة أخرى بقصة المال؟ لماذا تطرح هذا السؤال؟".

وأضاف مدرب "الريدز": "علينا فقط أن نمضي حتى عودة اللاعبين من الإصابة، سوق الانتقالات بالنسبة لنا في هذه اللحظة ليس هو الحل".

وتابع: "الأمر كما هو، وظيفتي هي استخدام اللاعبين لدينا، ليس لدينا خيارات عدة، وإذا كان لدينا، فهم (اللاعبين) صغار جدا"، وأكد: "لا يمكنك حل جميع المشاكل في فترة الانتقالات".

كان المدرب الألماني انتقد، في وقت سابق، المطالبين بصفقات إضافية، قائلا: "ليفربول غير قادر على رش الأموال".

ويحل "الريدز" ضيفا على نادي برايتون، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20، في الدوري الإنجليزي الممتاز.