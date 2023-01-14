دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أن مزاد تذكرة "فوق الخيال" لحضور مباراة نجوم النصر والهلال السعوديين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في "كأس موسم الرياض" وصل إلى 10 ملايين ريال سعودي (2 مليون و663 ألف دولار).

وكشف تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع تويتر أن العرض الأكبر للحصول على التذكرة قد قدّمه رجل الأعمال العقاري مِشرف الغامدي، مُشيراً إلى أن ريع التذكرة بالكامل سيذهب لمنصة إحسان الخيرية.

وكان المزاد قد تمّ طرحه الإثنين الماضي، وبدأ بمبلغ مليون ريال سعودي (266 ألف دولار)، قبل أن يتجاوز حاجز مليونين ونصف دولار.

وتتيح تذكرة "فوق الخيال" تناول وجبة عشاء مع أطراف المباراة، وحضور مراسم التتويج بلقب البطولة وتكريم الفائز من أرضية الملعب، إضافة إلى الدخول لغرفة الملابس.

ومن المقرر إقامة مباراة "كأس موسم الرياض" بين النادي الباريسي وفريق مكون من نجوم نادي النصر ونادي الهلال السعوديين في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أرضية استاد فهد الدولي، وقد تشهد المباراة أول مواجهة بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى "العالمي".