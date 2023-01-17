ما الفائدة من التعاقد مع رونالدو وميسي؟ وزير المالية السعودي يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن استقطاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب في المملكة سيعود بالفائدة على السعودية لأنه يساهم في تحسين جودة الحياة في المملكة.

وقال الجدعان في تصريحات لقناة CNBC عند سؤاله عن الفائدة المرجوة من التعاقد مع لاعبين مثل رونالدو وميسي: "جودة الحياة نقطة أساسية في رؤية 2030 أردنا أن نتأكد أن جودة الحياة في السعودية تحسنت والرياضة جزء مهم من ذلك".

وتابع وزير المالية السعودي قائلا: "الفئة الشابة من المجتمع السعودي تتابع الرياضة وتمارسها وأعتقد أن كل ما نفعله لدعم هذه الصناعة سيعود بالفائدة على صعيد جودة الحياة لشعبنا وللذين يعملون في السعودية من الخارج".

وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع أن يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على مزيد من الأندية الأوروبية في عام 2023، أجاب الجدعان قائلا: "لا أستطيع الإجابة على الأمور المتعلقة بالأفراد لأنني لست منخرطا بها، لكن ما يمكن أن أقوله إننا نريد أن نتأكد من تنفيذ خططنا في الوقت المحدد ووفقا للميزانية وهو ما نقوم به وبدأنا نجني الثمار"، حسب قوله.

يذكر أن النصر السعودي كان قد تعاقد مع رونالدو في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، وسيلعب مباراته الرسمية الأولى مع الفريق أمام الاتفاق الأحد المقبل، لكن ظهوره الأول سيكون أمام باريس سان جيرمان، الخميس.