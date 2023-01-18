خليجي 25.. معاقبة لاعب بحريني بسبب "حركة غير لائقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فرض عقوبة على مهدي آل حميدان، مهاجم منتخب البحرين، بسبب "قيامه بحركة غير لائقة" عقب نهاية مباراة "الأحمر البحريني" وعُمان، في خليجي 25.

وأصدرت لجنة الانضباط بيانا، جاء فيه: "إيقاف لاعب منتخب البحرين/ مهدي فيصل آل حميدان ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها (8.000) ريال فقط "ثمانية آلاف ريال قطري لا غير"، بسبب حركة غير لائقة بعد نهاية مباراة منتخبي عمان والبحرين في نصف نهائي خليجي زين 25".

وأوضحت لجنة الانضباط أن قرار العقوبة: "استنادا للمادة رقم (61) الفقرة 2 من لائحة الانضباط باتحاد كأس الخليج العربي".

وكان المهاجم البحريني مهدي آل حميدان (29 عاما) أثار ضجة باعتراضه على نتيجة مباراة منتخب بلاده وعُمان.

وأخفق منتخب البحرين في الوصول للمشهد الختامي في كأس الخليج العربي، بعد الخسارة من عُمان بهدف دون مقابل، في الدور نصف النهائي.

وسبق وأن حصد "الأحمر البحريني" لقب البطولة الخليجية عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب منتخب السعودية.