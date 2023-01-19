دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توّج نادي إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعد فوزه على نظيره إسي ميلان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء يوم الأربعاء، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض.

وجاءت ثلاثية "النيراتزوري" عن طريق: فيديريكو دي ماركو وإدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز، في الدقائق: 10 و21 و77 من زمن المباراة.

وفرض الإنتر سيطرته على المجريات، واستحوذ على الكرة وصنع عددا من الهجمات حتى نجح في التسجيل في 3 مناسبات، فيما ظهر "الروسونيري" مستسلما أمام اجتياح منافسه.

ويُعد هذا اللقب الثاني على التوالي لـ"النيراتزوري" والسابع في تاريخه، ليتساوى مع غريمه إسي ميلان في عدد الألقاب، بفارق لقبين فقط عن نادي يوفنتوس الذي حقق الذهب 9 مرات.

ويُعتبر هذا اللقب الرابع للمدير الفني للإنتر، سيموني إنزاغي، في تاريخ ظهوره ضمن بطولة السوبر الإيطالي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية احتضنت، في الأيام القليلة الماضية، بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي فاز بلقبها نادي برشلونة على حساب نادي ريال مدريد.