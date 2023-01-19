دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مشادة كلامية بين الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي، ونظيره البرتغالي فيليبي غوفيا، مدرب نادي الحزم، خلال مواجهة الفريقين في مسابقة دوري "يلو" السعودي.

وتوترت الأجواء بين المدربين على خط الملعب، قبل دخولهما في مشادة كلامية، مما دفع طاقم الحكام إلى التدخل لمنع حدوث اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وتداول مغردون في موقع تويتر لقطات المشادة.

ونجح الأهلي في الفوز على منافسه الحزم بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الجوهرة المشعة، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 في الدوري السعودي بدرجته الأولى.

وقاد موسيماني الأهلي لاحتلال المركز الرابع برصيد 31 نقطة، على سلم ترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الفيصلي.

وتولى المدرب الجنوب الأفريقي قيادة النادي السعودي البالغ من العمر 58 عاما في سبتمبر/ أيلول 2022، بعد أن فسخ عقده مع نادي الأهلي المصري.