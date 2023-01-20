دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين صورة للمنتخب العراقي عقب الفوز بلقب كأس "الخليج العربي"، بفوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الخميس، وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الإنجاز.

وقالت رغد صدام حسين في تعليق على الصورة التي نشرتها على صفحتها الرسمية بتويتر: "أسود الرافدين الأبطال، مبارك لكم هذا الفوز الجميل، أدخلتم الفرحة إلى قلوبنا جميعا.. حفظكم الله وايدكم بنصره.. مبروك للعراق وشعبه هذا الإنجاز الكروي".

وأثار مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق تفاعلا ببيان نشره عقب فوز العراق قال فيه: "نهنئ شعبنا ومنتخبنا العراقي بفوزه الكبير في المباراة النهائية في كأس (الخليج العربي) في نسخته الخامسة والعشرين التي أقيمت في عراقنا الحبيب.. كما نشكر كل المنتخبات العربية التي شاركتنا في هذه الدورة التي أرجعت العراق إلى الصف العربي بثوب جديد ملؤه الحب والسلام.. فأهلا بكم يا دول الخليج العربي في عراق العروبة والإباء.."

وعلقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، على بيان الصدر بتغريدة قالت فيها: " سماحته السيد عزّم يجلط الأرجنتين حطلهم بين قوسين زعلوا وقالوله إعتذر.. قال لا نركع الا لله وصلى وراه الملايين الجمعه اللي طافت وبعد الفوز بالكأس هنا الشعب والمنتخب وعادها عليهم خمس مرات والقوسين ماشالهم.. سماحته يقولكم كافي لوبعد".