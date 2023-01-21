العراق.. الآلاف يحتفون بلاعبي "أسود الرافدين" بعد الفوز بكأس الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى الآلاف من المشجعين بأفراد المنتخب العراقي في ساحة الاحتفالات الكبرى في العاصمة العراقية بغداد، مساء يوم الجمعة، بعد تتويج الفريق بلقب بطولة كأس الخليج العربي، في نسختها الخامسة والعشرين.

وردد الكثيرون الهتافات والأهازيج وأطلقوا الألعاب النارية، إضافة إلى حمل الأعلام الوطنية ومجسم البطولة الخليجية، فيما تجولت حافلة المنتخب العراقي بين الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيستقبل، يوم السبت، لاعبي "أسود الرافدين".

وكان المنتخب العراقي قد حسم لقب خليجي 25 لصالحه، بعد الفوز على نظيره العُماني في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

ويُعد هذا اللقب الأول لـ"أسود الرافدين" منذ 35 عاما، إذ يعود آخر تتويج للفريق في البطولة الخليجية إلى عام 1988.

وبات المنتخب العراقي ثاني أكثر فريق حصدا للذهب في كأس الخليج العربي، بواقع 4 مرات، خلف صاحب المركز الأول، المنتخب الكويتي، الذي حقق اللقب 10 مرات.