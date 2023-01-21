دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، عن شعوره بالرضا بعد قيادة الفريق لتحقيق نقطة إيجابية من أمام تشيلسي، في مباراته رقم 1000، خلال مشواره التدريبي.

وتعادل "الريدز" مع "البلوز" سلبياً، في مواجهة أقيمت على أرضية ملعب "آنفيلد"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 21 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب المدرب الألماني عن سعادته بعد تجنب مصير الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال، الذي تعرّض لخسارة قاسية من تشيلسي في مباراته رقم 1000 مع الفريق، وذلك بسداسية نظيفة في عام 2014.

وقال كلوب ضاحكاً، خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة: "خسر أرسين فينغر بنتيجة 0/6 في مباراته رقم 1000، لذا فأنا سعيد للغاية".

وأوضح مدرب ليفربول أن التعادل مع "البلوز" يُعد خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، إذ قال لقناة "BT Sport" البريطانية: "يجب أن نكون مستعدين لخطوات صغيرة، وهذه خطوة صغيرة، لم نتنازل أمام تشيلسي، وهذا أمر جيد".

وتابع كلوب: "لم نصنع الكثير من الفرص لكننا حصلنا عليها، دافعنا بشغف أكثر وتنظيم واضح، لذا في النهاية أنا موافق على نتيجة 0/0، عليك تقبلها، علينا أن نبني على هذه الأشياء".

وأتمّ كلوب: "نحن نعلم الوضع الذي نحن فيه، كل شيء يبدو أكثر صعوبة، لكن علينا أن نبقى سويًا ونواصل العمل الجاد، إنه لمن دواعي سرورنا أن نحصل على شباك نظيفة، وهذا هو المكان الذي يجب أن نبدأ فيه".

ويعاني "الريدز" من سوء النتائج في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، ويقع في المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.