بعد إصابة دافيد أوسبينا.. نادي النصرالسعودي يستعين بخدمات حارس أرجنتيني

رياضة
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أغوستين روسي
Credit: Marcelo Endelli/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، عن توصله إلى اتفاق مع الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي، لضمه إلى صفوف الفريق، بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا.

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وأعلن حساب "العالمي" في موقع تويتر عن وصول الحارس الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عاما إلى أراضي المملكة العربية السعودية، على أن يخضع للفحص الطبي، يوم الثلاثاء، قبل إتمام إجراءات التعاقد.

وسيرتبط أغوستين روسي مع نادي النصر بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2023/2022.

وكان "العالمي" تعرض لضربة قوية، بعد إصابة حارسه الأساسي أوسبينا، في الكتف، خلال مباراة الفريق مع الشباب في مسابقة الدوري السعودي "روشن".

وأجرى الحارس الكولومبي عملا جراحيا سيبعده عن المستطيل الأخضر لأسابيع عدة، مما أجبر النادي السعودي على الاستعانة بخدمات أغوستين روسي، قادما من نادي "بوكا جونيورز" الأرجنتيني.

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