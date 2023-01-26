نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—اتهمت منظمة حقوقية في البحرين، الاتحاد الدولي للسيارات وهو الهيئة الحاكمة لرياضة السيارات، "بقمع حرية التعبير للسائقين"، بعد حظر التصريحات السياسية قبل موسم سباق الفورمولا 1 الجديد.

وشكك معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، الثلاثاء، في التزام الاتحاد بحقوق الإنسان، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، وجميع الفرق المشاركة وممثلي لويس هاميلتون بطل السباق لسبع مرات.

وبحسب ما جاء في الرسالة التي أرسلها مدير BIRD سيد أحمد الوداعي: "نحن نكتب للتعبير عن مخاوفنا بشأن الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي للسيارات، على التصريحات السياسية التي أدلى بها السائقون في 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2022. وتطلب الإرشادات المحدثة (المادة 12,2,1. ن) من السائقين والفرق الحصول على إذن مكتوب قبل الإدلاء بأي بيانات سياسية ودينية وشخصية غير محايدة".

وأضاف الوداعي أن "التحرك الأخير للاتحاد الدولي للسيارات يستهدف بوضوح السائقين مثل لويس هاميلتون الذي استخدم منصته للتعبير عن دعمه لـ’حياة السود مهمة‘، ولحقوق الإنسان في الدول التي لديها إشكالات في سجل حقوق الإنسان، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية"، بحسب الرسالة.

وأوضحت الرسالة: "طوال حياته المهنية، لا يمكن اعتبار أي من التصريحات التي أدلى بها لويس هاميلتون سياسية، بدرجة أكبر من قرار الاتحاد الدولي للسيارات بالانسحاب من السباق في روسيا في الموسم الماضي بسبب غزوها لأوكرانيا".

من جهته قال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات لشبكة CNN يوم الثلاثاء إن القواعد قد "تم تحديثها بما يتماشى مع الحياد السياسي للرياضة كمبدأ أخلاقي عالمي أساسي للحركة الأولمبية، والمنصوص عليه في مدونة أخلاقيات اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)."

وأضاف المتحدث: "يجب أن يعزز الاتحاد الدولي للسيارات حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، ويمتنع عن إظهار التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي الفلسفي أو السياسي أو الوضع الأسري أو الإعاقة في سياق أنشطته ومن اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد".

وكان هاميلتون السائق الأسود الوحيد في الفورمولا1، الذي تحدث مرارا ضد الظلم العنصري وعدم المساواة الاجتماعية وقدم دعمه لحقوق الإنسان في البلدان المتهمة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

تواصلت CNN مع الفورميلا وان وممثلي لويس هاميلتون للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير، وفي الوقت نفسه رفضت مرسيدس التعليق.