رالي السيارات "غامبول 3000" الشهير عالمياً ينطلق من دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد رالي "غامبول 3000" أحد أشهر سباقات السيارات وأكثرها تميزًا في العالم، بحضور مشاركين من المشاهير والأثرياء، ويشهد كذلك جمع تبرعات الجمعيات الخيرية للشباب.

وأسس هذا الحدث رجل الأعمال البريطاني وسائق سيارات السباق السابق، ماكسيميليون كوبر. ويتماهى اسم الحدث مع فيلم "The Gumball Rally"، وهو فيلم كوميدي من عام 1976 عن سباق أمريكي غير شرعي من الساحل إلى الساحل.

انطلق حدث السيارات الخارقة من حديقة البرج في دبي ومن المقرر أن يمر عبر سلطنة عُمان، قبل العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة., plain_text Credit: Gumball 3000 Media Dept

وقد استضيف الحدث من قبل أكثر من 50 دولة، وحط بمواقع متنوعة مثل نيويورك، وإيبيزا، وبوخارست، وميكونوس، وإسطنبول، وشنغهاي، وأوساكا.

وأقيمت الجولة الافتتاحية في عام 1999، بدءًا من لندن، وحضرها المشاهير بما في ذلك عارضة الأزياء كيت موس، والمغنية الأسترالية كايلي مينوغ.

وبالنسبة لنسخته الثالثة والعشرين، حط الحدث في دبي، لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.

أحد المشاركين، ويدعى جوردان ميلفيل، يقود سيارة رياضية من طراز "فيراري 812 سوبرفاست", plain_text Credit: Gumball 3000 Media Dept

ويقول كوبر: "لقد تحدثنا عن ذلك على الأرجح خلال العقد الماضي. المنطقة تنفتح وترحب بالكثير من الأحداث الرياضية، والموسيقية، والثقافية المختلفة، ومن الجيد أن نكون جزءًا من ذلك".

مسار جديد

في الصورة يقف ماكسيميليون كوبر وزوجته إيف، وهي مغنية الراب الحائزة على جائزة غرامي، والتي لوّحت بعلم البداية معلنة إنطلاق الحدث في دبي., plain_text Credit: Gumball 3000 Media Dept

وانطلقت السيارات الخارقة، من طراز "لامبورغيني" و"فيراري"، و"بوغاتي ديفو"، من حديقة البرج في دبي، مع إعطاء زوجة كوبر، إيف، وهي مغنية حائزة على جائزة غرامي، إشارة البدء.

وسيأخذ المسار السائقين عبر سلطنة عُمان، قبل أن يعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وينتهي بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الوقت المناسب لانطلاق سباق الفورمولا 1 خلال عطلة نهاية الأسبوع في أبوظبي.

لأول مرة يشارك نجم "يوتيوب" البريطاني يونغ فيللي في رالي "غامبول 3000" ويقود سيارة من طراز "لامبورغيني أوروس" , plain_text Credit: Gumball 3000 Media Dept

ويجمع السائقون الأموال لمؤسسة "غامبول 3000"، التي توزعها على المشاريع التي تمنح الشباب المحرومين فرصًا تعليمية وترفيهية أكبر.

وبعد أن سلك هذا المسار عدة مرات، يعتقد كوبر أنه يقدم العديد من سائقي رالي "غامبول" إلى المنطقة الأوسع.

ويقول إن "اصطحاب الأثرياء والمؤثرين إلى أماكن جديدة يُعد أمرًا رائعًا".

من بين السائقين المشاركين بنسخة هذا العام، مغني الراب المغربي- الأمريكي فرنتش مونتانا، الذي قدم عرضًا في حفل الإطلاق يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني ومن المقرر أن يقدم عرضًا آخر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني., plain_text Credit: Gumball 3000 Media Dept

ومن بين السائقين، صانع المحتوى ونجم "يوتيوب" البريطاني يونج فيلي، ومغني الراب المغربي-الأمريكي فرنتش مونتانا، الذي قدم عرضًا خلال حفل الإطلاق في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المقرّر أن يقدم عرضًا آخر مرة أخرى بتاريخ 19 نوفمبر / تشرين الثاني، بمجرد انتهاء السباق.

نساء خلف عجلة القيادة

وتُعد حنان مازوزي واحدة من القلائل اللواتي يجلسن خلف عجلة القيادة في هذا الحدث.

وبصفتها مؤسِّسة نادي "الغزلان العرب"، أول نادٍ نسائي للسيارات الخارقة في دبي، ستقود مازوزي سيارة من طراز "ألفا روميو ستيلفيو" مع فريقها المسمى The Purple Team، الذي يضم تسعة سائقات من جميع أنحاء الإمارات وسلطنة عُمان.

وتقول مازوزي، وهي سائقة رالي متمرسة: "إنها جولة ممتعة تتمثل في الالتقاء والتواصل على مدار ستة أيام من القيادة مع عشاق السيارات في جميع أنحاء العالم".

وبالنسبة لكوبر، فإن هذا بالتحديد ما يدور حوله الحدث، إذ يُوضح: "كل عام يجمع الحدث مجموعة رائعة من الأشخاص".