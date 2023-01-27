الفيحاء يفوز على الهلال.. ورامون دياز وسالم الدوسري في مرمى الانتقادات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي الهلال من نظيره الفيحاء، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الملز، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي.

وسجل اللاعب باولينيو هدف الفيحاء الوحيد، ليقود فريقه إلى بلوغ المباراة النهائية، على أن يواجه الفائز من مواجهة اتحاد جدة والنصر.

وأثارت هزيمة "الأزرق الهلالي" ردود فعل غاضبة في موقع تويتر، وقد اعترض مغردين على أسلوب لعب الفريق وخيارات المدير الفني رامون دياز، فيما لاقى المهاجم سالم الدوسري انتقادات واسعة، بعد أن أضاع ركلة الجزاء عند الدقيقة 27 من زمن المباراة.

سبق وأن تفوّق نادي الفيحاء على نادي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في مايو/ أيار 2022، من خلال ركلات الترجيح بنتيحة 1/3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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