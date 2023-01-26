نشر الخميس ، 26 يناير / كانون الثاني 2023

كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر و"تريو نايت" الرياض.. إليكم الأبرز في أسبوع

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –أثارت لقطة تفوق فيها المدافع المصري أحمد حجازي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلا واسعا على موقع تويتر، وذلك تزامنا مع مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتداول مغردون اللقطة التي يبدو فيها حجازي وهو يسيطر على الكرة بينما يسقط رونالدو خلفه في اللقطة.

ويخوض النجم البرتغالي مباراته الأولى في السوبر السعودي بعد انتقاله إلى صفوف "العالمي" قبل أسابيع.

ويتواجه النصر والاتحاد على نصف نهائي السوبر السعودي على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

وفيما يلي أبرز التعليقات: