تفاعل على إعاقة لاعب اتحاد جدة لكريستيانو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لقطات مصورة أظهرت إعاقة حمدان الشمراني، لاعب نادي اتحاد جدة، لكريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، خلال مواجهة الفريقين، مساء الخميس، ضجة في موقع تويتر.

وتدخل حمدان الشمراني بقوة على أقدام النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، ليطيح به أرضا.

وتداول مغردون هذه اللقطات، وأشار بعضهم إلى أن تدخل لاعب "النمور" كاد أن يعرض رونالدو لإصابة كبيرة.

وتفوق حمدان الشمراني ورفاقه على كريستيانو رونالدو وزملائه، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، وضمن منافسات الدور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي، على أن يواجهوا نادي الفيحاء في المباراة النهائية.

ولعب رونالدو مباراته الثانية بقميص "العالمي"، وارتدى شارة قيادة الفريق في المباراتين، لكنه عجز عن المساهمة التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة.

إليكم أبرز التغريدات:

