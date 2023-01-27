دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدان نادي أتلتيكو مدريد تصرف جماهيره، الذين علقوا دمية تحاكي "رجلا مشنوقا" تحمل قميص مهاجم نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، على جسر في العاصمة الإسبانية.

ورفعت جماهير أتلتيكو لافتة بجانب الدمية، كُتب عليها: "مدريد تكره الريال"، وجاء ذلك على أعقاب مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "مثل هذه أفعال بغيضة تماما وغير مقبولة، وتشعر المجتمع بالعار"، مضيفا: "إدانتنا لأي عمل يمس كرامة الناس أو المؤسسات هي إدانتنا القاطعة والصريحة، المنافسة بين الناديين في ذروتها ولكن هناك احترام كذلك".

وتابع النادي: "لا يمكن لأي فرد، مهما كانت نواياه أو ألوانه، أن يلوث التعايش بين المشجعين المختلفين".

من جانبه، علق نادي ريال مدريد على ماصنعه جماهير منافسه ضد مهاجم الفريق، إذ قال في بيان: "نعرب عن إدانتنا الشديدة للأمور التي تنتهك الحقوق الأساسية للناس وكرامتهم، والتي لا علاقة لها بالقيم التي تمثلها كرة القدم والرياضة".

وأكمل "الميرنغي": "تلك الأفعال، مثل التي يعاني منها لاعبنا الآن، أو تلك التي يمكن أن يعاني منها أي رياضي، لا يمكن أن يكون لها مكان في مجتمع مثل مجتمعنا"، مؤكدا: "ريال مدريد واثق من أنه سيتم محاسبة جميع المسؤولين والمشاركين في تلك الأعمال الدنيئة".

وسبق للمهاجم البرازيلي البالغ من العمر 22 عاما وأن تعرض لإساءات عنصرية من جماهير نادي أتلتيكو مدريد.