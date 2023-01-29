دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منافسات سباق "فورمولا إي" الّتي أقيمت في الدرعية مساء السبت، ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

واستقبل وزير الرياضة السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خالد بن سلطان الفصيل، ولي العهد السعودي عند وصوله إلى مضمار السباق، قبل أن يتوجه إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

كما شهد السباق حضور عدد من الشخصيات السياسية، ومنهم: أمير دولة قطر، تميم بن حمد، وولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، إضافة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، سلمان بن حمد، ورئيس ديوان ولي عهد الكويت، أحمد العبد الله الصباح، بجانب عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، حامد بن زايد آل نهيان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس.

وقد اختتمت منافسات الجولة الثانية من سباق "كور الدرعية إي بري 2023"، والجولة الثالثة من بطولة العالم "إي بي بي فورمولا إي"، وتمّ تتويج الفائزين، إذ حلّ الألماني باسكال فيرلاين في المركز الأول، يليه البريطاني جايك دينيس، ثمّ الألماني رينيه راست.

وكان قد شارك في سباق "كور الدرعية إي بري 2023"، 11 فريقاً، مثّلهم 22 سائقاً، على حلبة قد بلغ طولها 2.495 كم.