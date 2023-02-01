دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد فوز المملكة بحق استضافة كأس آسيا 2027، أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تعتزم تقديم تجربة كروية "لا مثيل لها" في حين أشار ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان إلى أن بلاده تتطلع لفتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية في هذه البطولة.

وقال العاهل السعودي وفقا لقناة "الإخبارية" الرسمية السعودية: "نعتزم في استضافتنا لبطولة كأس أمم آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية نعزز بها مكانة كرة القدم الآسيوية"، حسب قوله.

وأضاف العاهل السعودي قائلا: "الجهود مستمرة لجعل المملكة نموذجا يحتذى به في تعزيز مساهمتها في تطوير كرة القدم الآسيوية"، على حد قوله.

وأردف العاهل السعودي قائلا: "في الوقت الذي تشهد المملكة العربية السعودية تحولا نوعيا يتماشى مع رؤيتها، نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام".

من جانبه، قال ولي العهد السعودي: "تنظيم كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان قائلا: "المملكة العربية السعودية حظيت باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات وخاصة في كرة القدم وذلك يأتي تجسيدًا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزا عالميا رائدا لمختلف الرياضات"، على حد قوله.

وكانت قد فازت المملكة باستضافة الحدث الآسيوي الكروي الأهم في القارة، الأربعاء، وقد تم الإعلان عن ذلك في اجتماع للاتحاد الآسيوي شهدته العاصمة البحرينية المنامة.