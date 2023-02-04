دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الأهلي المصري على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب طنجة، مساء السبت، وضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة على الأراضي المغربية.

وجاء هدف "المارد الأحمر" الوحيد بأقدام اللاعب محمد مجدي قفشة، عند الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة وصناعة الفرص، مع أفضلية نسبية للنادي المصري، حتّى استطاع أن يكسر شفرة دفاع منافسه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الوقت القاتل.

وبهذا الفوز، تأهل نادي الأهلي للدور نصف النهائي في مونديال الأندية في نسخته التاسعة عشر، ليضرب موعداً مع نادي ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء.

وكان "المارد الأحمر" قد تجاوز أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول.