دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال نادي الهلال السعودي العديد من الإشادات على تأهله، الثلاثاء، إلى نهائي كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الفريق ضمن البطولة.

وفاز "الأزرق الهلالي" على فلامنغو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا في المشهد الختامي مع الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني والأهلي المصري.

وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، عبر حسابه في موقع تويتر: "أبارك للوطن والقيادة الرشيدة تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية..إنجاز تاريخي ألف مبروك للأبطال مبروك للجميع".

وغرد حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم: "ممثل الوطن إلى نهائي ‎#كأس_العالم_للأندية الهلال طرفا أولا في النهائي تهانينا".

وكتب حارس "الأزرق الهلالي" السابق محمد الدعيع: "الف مبرووووك للوطن مبروك للزعماء عقبال الكاس يا رب

انا القوي أنا الزعيم أنا البطل أنا الوقوف رغم الظروف أنا الهلال".

وحرص الظهير ياسر الشهراني الغائب عن تشكيل الفريق بداعي الإصابة على تهنئة زملائه، قائلا: "أنا الوقوف

رغم الظروف أنا الهلال".

وقال الناقد الرياضي المصري خالد بيومي: "الهلال هو مصدر السعادة للسعودية مبروك للزعيم نهائي كأس العالم مستحق مبروك لكل المملكة ومليار مبروك للقوة الزرقاء الهلال زعيم آسيا يلعب علي زعامة العالم".

وغرد المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي: "شخصية الهلال تسبقه في كل محفل كبير ،، تمهد له الطريق وتختصر له المسافات وتبقيه متوهجا معانقا للتاريخ،، شخصية تتوارثها أجياله بفخر،، فهنئيا لكم هلالكم".



وكتب الإعلامي القطري خالد جاسم: "ياااا زعيم يا زعيم ..، سجلك حافل بالانجاز والابهار يا زعيم .، مبرووووك الفوز والنهائي يا هلال إنجاز سعودي خليجي عربي آسيوي . مبروك لنا جميعاً".