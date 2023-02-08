للمرة الأولى.. الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الهلال السعودي على نظيره فلامنغو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "طنجة"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة على الأراضي المغربية.

وجاءت أهداف "الأزرق الهلالي" عن طريق كل من: سالم الدوسري (ثنائية) ولوسيانو فييتو، في الدقائق: 4 و45 و70 من زمن اللقاء، فيما أحرز بيدرو جيليرمي هدفي النادي البرازيلي عند الدقيقتين 20 و90+.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في مونديال الأندية.

وضرب "الأزرق الهلالي" موعدا مع الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا) والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا) إذ يلتقي الفريقان معا، مساء الأربعاء، على أرض ملعب "مولاي عبدالله".