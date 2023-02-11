دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق إيميليانو مارتينيز، حارس منتخب الأرجنتين، على احتفاله الّذي أثار جدلاً واسعاً بعد فوز "التانغو" بلقب بطولة كأس العالم قطر 2022، إذ ظهر وهو يحمل بيده دمية لوجه كيليان مبابي.

وأكد الحارس الأرجنتيني أنّه لم يتعمد السخرية من المهاجم الفرنسي خلال الاحتفالات، مُشيراً إلى حديث إيجابي دار بينهما عقب نهاية المباراة الختامية الّتي حسمها "التانغو" على حساب "الديوك" بفضل ركلات الترجيح، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال إيميليانو مارتينيز لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد احتفظتُ بها لمدة دقيقتين ورميتها بعيداً، هذا كلّ شيء"، مُضيفاً: "كيف أسخر من مبابي؟ سجّل 4 أهداف في شباكي، 4 أهداف في المباراة النهائية!، لدي احترام كبير له"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "أخبرته أنّه يجب أن يكون فخوراً بنفسه، وأن يبقي رأسه مرفوعاً، لأنه لعب مباراة رائعة وكان أحد أفضل اللاعبين في العالم، كان يطير، لم نتمكّن من إيقافه".

وفي وقت سابق، رفض كيليان مبابي التعليق على احتفال إيميليانو مارتينيز، قائلاً: "أنا لا أضيع أيّ طاقة في مثل هذه الأمور غير المجدية، المهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي".

وكان مبابي قد سجّل 3 أهداف في شباك الأرجنتين واستطاع تنفيذ ركلة الترجيح بنجاح، فيما تصدى إيميليانو مارتينيز لإحدى الركلات، ليقود منتخب بلاده للظفر بلقب مونديال قطر.