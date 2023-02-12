فيديو حركة من لاعبي ريال مدريد لحظة تتويج الهلال يثير تفاعلا

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الهلال وريال مدريد.. الفرصة المناسبة لاقتناص اللقب الأول لقارة آسيا
05:22
الهلال وريال مدريد.. الفرصة المناسبة لاقتناص اللقب الأول لقارة آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مراسم تتويج نادي الهلال السعودي بوصافة بطولة كأس العالم للأندية، وحركة قام بها لاعبو نادي ريال مدريد خلال المراسم الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء ما وصفوه بـ"الممر الشرفي" للاعبي ريال مدريد الذين اصطفوا خلال مرور لاعبي الهلال بطريقهم إلى منصة التتويج وسط تصفيق.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد فاز على نظيره الهلال السعودي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الّذي أقيم على أرض ملعب "مولاي عبد الله" في الأراضي المغربية، مساء السبت.

واحتل نادي الهلال وصافة البطولة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، ويُعتبر ثالث فريق عربي يحقق ذلك، بعد الترجي المغربي والعين الإماراتي.

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