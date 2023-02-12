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نشر الأحد ، 12 فبراير / شباط 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فوز نادي النصر بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في أول نسخة للمسابقة تُجرى بمشاركة 8 فرق.

وتوج "العالمي" باللقب بعد فوزه على نادي اليمامة بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين، في الجولة الـ 14 والأخيرة من منافسات المسابقة.

واعتلى نادي النصر صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما حل نظيره الهلال في المركز الثاني بـ 32 نقطة.

وغرّد رونالدو عبر حسابه في تويتر: "تهانينا الكبرى لفريق النصر للسيدات على فوزهم بالدوري الأول، يا له من إنجاز رائع".

وكان النجم البرتغالي (38 عامًا) قد انضم لصفوف "العالمي" للرجال في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعقدٍ مدته موسمان حتى عام 2025.

ظهر كريستيانو رونالدو في 3 مباريات في مسابقة دوري "روشن" السعودي، هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، منها سوبر هاتريك في شباك نادي الوحدة.