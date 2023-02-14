دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل المصري محمد صلاح هدفا، ساهم من خلاله في فوز فريقه ليفربول على إيفرتون بثنائية، في مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب "أنفيلد"، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف مهاجم "الفراعنة" عند الدقيقة 36 من زمن المباراة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن تسلم الكرة عبر تمريرة من زميله داروين نونيز.

وبهذا الهدف، أنهى صلاح صيامه التهديفي الذي استمر 5 مباريات على التوالي بمختلف المسابقات.

ووصل المهاجم المصري إلى المساهمة التهديفية رقم 100 في ملعب "أنفيلد" في مسابقة (البريميرليغ)، إذ سجل 71 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة، بعد أن شارك في 104 مباراة.

وأصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 الذي يساهم في 100 هدف على ملعب واحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثالث أسرع لاعب يحقق هذا العدد، خلف آلان شيرار الذي احتاج إلى 74 مباراة وتييري هنري لـ92 مباراة، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.