قاضية تأمر بمنح كريستيانو رونالدو تعويضا في قضية "الاغتصاب" المرفوضة

(CNN) -- قضت محكمة أمريكية بتعويض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بما يزيد عن 300 ألف دولار مقابل الرسوم القانونية التي أنفقها أثناء الدفاع عن نفسه، في القضية الخاصة بمزاعم "اغتصابه" عارضة الأزياء كاثرين مايورغا، في غرفة فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية عام 2009.

وكانت القضية رُفضت في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن وجد القاضي، أن محامية المدعية، ليزلي ستوفال، متورطة في "سوء سلوك شديد"، لدرجة أنه سيكون من المستحيل على النجم البرتغالي الحصول على محاكمة عادلة.

وحكمت القاضية في ولاية نيفادا جينيفر دورسي، الأربعاء، بأن على ستوفال، المحامية دفع مبلغ (334.637.50 دولارا) إلى رونالدو.

وسعى الفريق القانوني لكريستيانو رونالدو للحصول على مزيد من التعويضات، لكن القاضية خلصت إلى أن اللاعب ومحاميه قاموا بتأجيل القضية لفترة أطول من اللازم.