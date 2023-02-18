"ماما أنا جائعة".. شاهد ما حدث بعد إنقاذ طفلة سورية من تحت الأنقاض بتركيا

لحظة إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا بعد 152 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

أنقرة، تركيا (CNN)— بعد 13 يوما، عُثر على جثمان لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو ميتا تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، حسبما قال وكيل أعماله، السبت.

وكان أتسو، الذي يلعب في نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم، في عداد المفقودين منذ وقوع الزلزال في 6 فبراير/شباط الجاري.

وقال نانا سيشير، وكيل أعمال أتسو: "إنها اللحظة الأثقل على القلوب، التي أعلن فيها أنه تم انتشال جثمان أتسو هذا الصباح، خالص التعازي لعائلته وأحبائه"، وأضاف لشبكة CNN، أنه كان مع العائلة للتعرف على الجثمان.

ومن جانبه، نعاه نادي هاتاي سبور على تويتر، وقال: "السلام عليك، إنسان جميل، لا توجد كلمات لوصف حزننا"، موضحا أن جثمانه سينقل إلى غانا.

وقُتل ما لا يقل عن 45513 شخصًا في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، من بينهم عن 39672 شخصًا في تركيا، وفقًا لأحدث إحصائية قدمها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.