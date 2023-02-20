لندن، بريطانيا (CNN)-- قالت وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا، إن جثمان نجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو، وصل إلى أكرا عاصمة غانا، الأحد، بعد أن تم نقله جوا إثر العثور عليه ميتا تحت أنقاض زلزال تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان على صفحتها على تويتر: "استقبلت العائلة والمسؤولون الحكوميون واتحاد غانا لكرة القدم جثمان لاعب غانا (بلاك ستارز) الراحل كريستيان أتسو، الذي توفي خلال الزلزال الأخير في تركيا، في مطار كوتوكا الدولي، الأحد 19 فبراير/شباط 2023".

وأوضحت وزارة الخارجية أن "الجثمان رافقته أسرة اللاعب الفقيد وسفير غانا في تركيا، على متن رحلة الخطوط الجوية التركية".

واستقبل نائب الرئيس الغاني محمدو باوميا التابوت الذي يحمل جثمان اللاعب، لدى وصوله إلى أكرا في موكب عسكري كبير. وقال باوميا: "لعب أتسو مع النجوم السوداء، وكان محبوبًا للغاية وسنفتقده بشدة".

وأضاف باوميا: "أود أن أتقدم بأحر التعازي لاتحاد مشجعي غانا ولكل الغانيين على هذه الخسارة، إنها خسارة مؤلمة للغاية".

وقال: "كنا نأمل عودته، وفي كل يوم يمر كنا نصلي وندعو، ولكن للأسف، عندما تم العثور عليه، لم يعد موجودًا بيننا".

وفُقد أتسو بعد أن ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الجاري، وفي أعقاب ذلك مباشرة، سادت حالة من الارتباك حيث ذكرت تقارير من تركيا ووكيله في البداية، أن أتسو كان موجودا ونقل للمستشفى، لكن مصيره ظل مجهولا حتى تم العثور على جثته تحت الأنقاض خلافا لتلك التقارير.

وكان أتسو يلعب مع نادي هاتاي سبور في الدوري التركي الممتاز، وقبل ذلك كان يلعب لفرق إيفرتون ونيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما كان ضمن لاعبي المنتخب الغاني الذي لعب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2015، كما شارك مع منتخب "النجوم السوداء" في نهائي كأس العالم عام 2014 في البرازيل.