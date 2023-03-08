(CNN) -- تُوفي سيفاماندلا متولو، لاعب وسط نادي ريتشاردز باي في دوري الدرجة الأولى بجنوب إفريقيا، بعد انهياره في أثناء التدريبات، حسبما أعلن فريقه.

في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال الفريق إن اللاعب (29 عامًا) انهار صباح الثلاثاء، دون ذكر سبب الوفاة، مطالبًا باحترام خصوصية عائلة متولو في هذا الوقت الصعب.

وأضاف الفريق: "حضور سيفاماندلا متولو داخل وخارج الملعب سيغيب بشدة، أفكار ودعوات كل شخص في نادي ريتشاردز باي لكرة القدم مع عائلته وأصدقائه وأحبائه".

تواصلت شبكة CNN مع نادي ريتشاردز باي للتعليق، لكن لم تتلق ردًا على الفور.

وكشف موقع نادي ريتشاردز باي عن عزم الفريق نشر بيان آخر بشأن وفاة اللاعب في الوقت المناسب.

كما أصدر الحساب الرسمي للدوري الممتاز لكرة القدم، الذي يدير كرة القدم المحترفة في جنوب إفريقيا بياناً في حسابه على تويتر، أعرب من خلاله عن حزنه لوفاة متولو، موضّحًا: "سيتمّ الوقوف دقيقة صمت تكريماً له" خلال المباريات المحلية المقبلة.

أبدت العديد من الفرق الأخرى في المسابقة تعاطفها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك كايزر تشيفز وكيب تاون سيتي.

كما أعرب اتحاد كرة القدم الجنوب إفريقي في بيان صحفي عن "خالص تعازيه ومواساته الحارة".

انضم سيفاماندلا متولو إلى نادي ريتشاردز باي في عام 2020، وقد كان جزءًا من الفريق الذي فاز ببطولة "GladAfrica" لموسم 2022/2021، وبالتالي صعد إلى دوري الدرجة الأولى في البلاد مع فريقه.