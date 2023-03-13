(CNN) -- ألقى مشجعو نادي أتلتيك بيلباو أوراق نقدية زائفة على أرض ملعب "سان ماميس" للإشارة إلى استيائهم من فضيحة الدفع المزعومة التي أحاطت بنادي برشلونة في الدوري الإسباني (لا ليغا).

واجه الفريقان بعضهما البعض في مسابقة "لا ليغا"، الأحد، بعد يومين من اتهام الادعاء لبرشلونة بـ "الفساد المستمر بين الأفراد"، بالإضافة إلى تهم أخرى.

سجّل رافينها الهدف الوحيد في المباراة، ليحقق الفريق الكتالوني الانتصار، مبتعدًا بصدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن ملاحقه نادي ريال مدريد، على الرغم من فضيحة الدفع التي استمرت في إغراق النادي خارج الملعب مع عدد من المسؤولين السابقين، بما في ذلك الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

كان مكتب المدعي العام في برشلونة يحقق مع "البلوغرانا" بشأن مزاعم، بأنه دفع 1.5 مليون دولار من المدفوعات خلال فترة 3 سنوات لشركة مملوكة لمسؤول بارز في لجنة التحكيم الإسبانية (CTA).

وقال مصدر في برشلونة لشبكة CNN، الجمعة، إن النادي ليس لديه بيان رسمي في الوقت الحالي، بينما كان رد فعل الفريق أن التهم كانت متوقعة بعد الأحداث الأخيرة، وأن النادي سيساعد في التحقيق بأيّ طريقة ممكنة.

كما نفى المصدر بشدة أن يكون النادي قد قدّم في أيّ وقت رشوة لحكم أو حاول التأثير على قرارات التحكيم.

وقال المحامي الإسباني، خوسيه ماريا فوستر فابرا، الذي يمثل بارتوميو في هذه القضية، لشبكة CNN: "نحن نعد الدفاع، ولا نعتقد أن هذه القضية ستحال إلى المحاكمة".

ردًا على الاستقبال العدائي من جماهير أتلتيك بيلباو، قال تشافي، مدرب برشلونة، للصحفيين: "أنا أحترم المشجعين في سان ماميس، لقد عاملوني دائماً بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "هذه البيئة المعادية لبرشلونة من سان ماميس تفاجئني، بصدق، وتحزنني لأنهم عاملونا دائمًا بشكل جيد للغاية، الحكم في وقت مبكر ليس جيدًا للمجتمع".