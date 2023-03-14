دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن فريقه لا يفكر في طريقة اللعب الدفاعية، لكن في اعتماد الهجوم أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، مُشيراً إلى أن المباراة ستكون "مفتوحة".

ويلتقي "الميرنغي" مع "الريدز"، مساء الأربعاء، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وكان ريال مدريد قد تغلب على ليفربول في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل اثنين.

تحدّث المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قائلاً: "الرسالة واضحة، لا يتعين علينا إجراء أي حسابات، ما يتعين علينا القيام به هو اللعب بأفضل ما نستطيع".

وأضاف أنشيلوتي: "علينا خوض المباراة بنفس الطريقة التي لعبنا بها في مباراة الذهاب، نحن لا نفكر فيما يمكن أن يحدث، فقط نلعب بأكبر قدر ممكن من الشغف والفوز بالمباراة".

تابع: "أعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة لأن ليفربول قادم إلى هنا بهدف قلب المواجهة، يجب أن نلعب بشكل جيد في كلا المجالين: الدفاع والهجوم، نحن لا نفكر في الدفاع، نحن نفكر في الهجوم".

في وقت سابق، كشف مهاجم الفريق، إدين هازارد، أنه لا يتحدث كثيرًا مع كارلو أنشيلوتي، إلّا أنه أكد على احترامه للمدرب بشكل دائم.

ورد المدرب الإيطالي على هازارد، قائلاً: "إنها ليست علاقة باردة، نحن لا نتحدث كثيراً، هذا صحيح، بالنسبة لي هذا ليس الشيء الأكثر أهمية، لكنه يحترمني رغم أنه لا يلعب كثيراً".

وأكمل أنشيلوتي: "أنا أيضًا أحترمه، لا يلعب لأن هناك الكثير من المنافسة، وهناك فينيسيوس جونيور يلعب في مركزه وهو يساهم كثيرًا".