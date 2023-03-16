دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أمرت النيابة العامة المصرية، الخميس، "بحبس متهمين اثنين بسرقة فيلا لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في أحد أحياء القاهرة، وحجز المتهم الثالث بإخفاء المسروقات".

وقالت النيابة العامة المصرية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "حيث ورد بلاغ للنيابة العامة في يوم 12 مارس/ أذار الجاري، من مدير أعمال اللاعب محمد صلاح، باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات".

وأضاف البيان أنه "بتوجيه سؤال للمبلغ، فقد أوضح أنه تبين وجود بعثرة بمحتويات المسكن وأثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم أفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية، وملابس رياضية، وأجهزة إلكترونية خاصة باللاعب محمد صلاح"، بحسب البيان المنشور على موقع النيابة على فيسبوك.

وأضاف البيان أن "النيابة العامة قد خاطبت شركات المحمول لتحديدِ بيانات الأرقام التي تواجدت بمسرح الواقعة، بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت النيابة الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد هوية 3 متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذا لأمر النيابة العامة، وبحوزتهم المسروقات".

وأكدت النيابة العامة في البيان أنه "باستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق أن عمل أحدهم غفيرا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وعلمه بخلو المسكن من سكانه".

وأوضحت أنه "اتفق مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وفتحا إحدى نوافذه وسرقا بعض المنقولات وفرا هاربين، وتركا بعض المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها"، بحسب البيان.

وأكدت أنها "أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالسرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات، وأنه جار استكمال التحقيقات".