بعد تسريب فيديو حميمي له مع رجل.. مقاتل بـUFC يعلق

(CNN)-- عقّب مقاتل فئة " flyweight" في بطولة الألعاب القتالية "UFC"، جيف مولينا، على تسريب مقطع فيديو حميم له مع رجل أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه ثنائي الميول الجنسي.

وقال مولينا البالغ من العمر 25 عاما في تغريدة على صفحته بتويتر: "ليست الطريقة التي أردت القيام بها ولكن سلبت مني فرصة القيام بذلك عندما سأكون مستعدًا.. لقد حاولت الحفاظ على خصوصية حياتي عن وسائل التواصل الاجتماعي".

وانتقد مولينا الشخص الذي قام بنشر الفيديو، قائلا: "إلى الشخص المضطرب الفظيع الذي قرر نشر هذا... أتمنى أن يكون الأمر استحق ذلك".

ويذكر أنه وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أوقفت لجنة نيفادا الرياضية مولينا بسبب مزاعم مشاركته المحتملة في المراهنة على أحد نزالات UFC، وفقًا لمواقع MMA Fighting and Mixed Martial Arts.، وعليه لم تحدد UFC أي نزالات له، في انتظار التحقيق.