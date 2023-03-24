بايرن ميونخ يقيل مدربه يوليان ناغلسمان.. ويعين توماس توخيل خلفا له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر نادي بايرن ميونخ الألماني الاستغناء عن خدمات المدير الفني يوليان ناغلسمان، وتعيين توماس توخيل بدلا عنه، حتى يونيو/ حزيران 2025.

وأوضح "البافاري"، في بيان، الجمعة، أن قرار إقالة المدرب البالغ من العمر 35 عاما تم اتخاذه من قبل الرئيس التنفيذي، أوليفر كان، وعضو مجلس الإدارة، حسن صالح حميديتش، بالتشاور مع رئيس النادي، هيربرت هاينر.

وقال أوليفر كان، لموقع النادي: "عندما وقعنا مع ناغلسمان كنا مقتنعين بأننا سنعمل معه على المدى الطويل، كان هذا هدفنا جميعا حتى النهاية، يوليان يشاركنا تطلعاتنا للعب كرة قدم ناجحة وجذابة".

وأضاف: "لكن الآن توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الجودة في تشكيلتنا تقل، بعد بطولة كأس العالم حيث لعبنا بشكل أقل نجاحا وجاذبية".

من جانبه، قال حميديتش: "كان هذا القرار الأصعب في حياتي كعضو مجلس إدارة للرياضة في بايرن، لقد أقمت علاقة صداقة منفتحة وثقة مع يوليان منذ اليوم الأول، يؤسفني فراقه، لكن بعد تحليل شامل للتطور الرياضي لفريقنا، خاصة منذ يناير/ كانون الثاني ومع تجربة النصف الثاني من الموسم السابق، قررنا الانفصال".

وتولى يوليان ناغلسمان تدريب "البافاري" في صيف 2021 وفاز بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول، بالإضافة إلى كأس السوبر الألماني في عامي 2021 و2022.

بينما كانت آخر مهام توماس توخيل (49 عاما) مع نادي تشيلسي الإنجليزي، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، تلاه كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.