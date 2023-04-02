دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية صحة مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تجاوزات من جماهير النادي الأهلي خلال مباراته مع الهلال السوداني، مساء السبت، على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على تويتر، الأحد: "لا صحة لما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجاوزات من الجماهير بإحدى مباريات كرة القدم والتى أقيمت بإستاد القاهرة بتاريخ أول إبريل الجارى...".

وأضافت الوزارة في بيانها: "وأنه بالفحص تبين أنه تم تركيب مقطع صوتى قديم منذ عام 2013 على مقطع فيديو تم تصويره من داخل الإستاد وأن المباراة لم تشهد أية تجاوزات وأن ذلك يأتى فى إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية وإحداث الوقيعة بينهم...".

وختمت الوزارة مؤكدة "وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى المقطع المشار إليه". وجاء ذلك بعد أن تداول مغردون مقطع فيديو يزعم أنه يتضمن تجاوزات من الجماهير، لكن الوزارة نفت صحته.

وتفاعل مغردون على بيان الوزارة وقال أحدهم: "شكرا لوزارة الداخلية المصرية العريقة حماه الوطن ودرع الامان الأول بداخل البلاد .. كل الدعم والحب عايزين منظر الجمهور الرائع ده يتصدر للعالم كله ويعرف كل العالم جمال بلدنا".

وقال مغرد آخر:" كل الشكر لوزارة الداخلية الموافقة على حضور هذا العدد من الجماهير التى قدمت صورة مشرفة ومثال للالتزام بالروح الرياضية .. ونتمنى لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والأمان ومبروك صعود الأهلى وكل عام وانتم بخير ورمصان كريم".

وكان النادي الأهلي المصري فاز على ضيفه الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، وبلغ بذلك دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة حضور عشرات الآلاف من المشجعين على استاد القاهرة، إذ حرص مشجعو "المارد الأحمر" على دعم ومساندة فريقهم في مواجهته الحاسمة.