بيع مؤسسة المصارعة العالمية WWE لمجموعة "إنديفور".. ما تفاصيل الصفقة؟

(CNN)-- تم بيع مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية World Wrestling Entertainment إلى مجموعة إنديفور، وهي الشركة الأم المالكة لشركة المصارعة الحرة UFC المنافسة، حيث تم تشكيل شركة جديدة مطروحة للتداول العام.

وتقدر قيمة الصفقة بأكثر من 21 مليار دولار، وتبلغ قيمة UFC، حوالي 12.1 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة مؤسسة WWE حوالي 9.3 مليار دولار، وسيمتلك مساهمو إنديفور 51% من الشركة المندمجة حديثا، بينما سيحصل مساهمو WWE على 49%.

وأعلنت أنديفور، عبر تويتر، أنها وقعت اتفاقا لتشكيل شركة عالمية للرياضة والترفيه الحي تزيد قيمتها عن 21 مليار دولار تتكون من UFC، وWWE.

وأصبحت شركة إنديفور، التي تمتلك أيضًا أكبر وكالة لاكتشاف المواهب في هوليوود "وليام موريس إنديفور"، مالكة لـUFC في عام 2021.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 10٪ لهذا العام، ونمت إيرادات وحدتها الرياضية، التي تضم UFC، بنسبة 20 % العام الماضي لتصل إلى 1.3 مليار دولار، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى زيادة رسوم حقوق الملكية الفكرية.

وتمثل الصفقة التي أبرمت يوم الاثنين، نهاية WWE كشركة عائلية، حيث اشترى فينس مكمان الشركة من والده في أوائل الثمانينيات، وتحولت إلى إمبراطورية ترفيهية.

وفي عام 2021، أبرمت الشركة صفقة مع خدمة البث المباشر Peacock التابعة لـ NBCUniversal، مقابل مبلغ 1 مليار دولار لبث العديد من عروضها.