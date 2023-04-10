دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت لجنة "PGMOL"، المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، فتح تحقيق في اتهام الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس، بضرب لاعب ليفربول، أندرو روبرتسون، خلال مواجهة الريدز وأرسنال، الأحد.

وأظهرت لقطات مصورة احتجاج أندرو روبرتسون على الحكم المساعد على بعض القرارات مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يفاجئه قسطنطين هاتزيداكيس بضربه بكوع يده على وجهه.

وقالت لجنة "PGMOL" في بيان: "نحن على علم بحادثة تتعلق بالحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس ومدافع ليفربول، أندرو روبرتسون، في الشوط الأول، خلال مباراة ليفربول وأرسنال في أنفيلد"، وأضافت: "سنراجع الأمر بالكامل بمجرد انتهاء المباراة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وعلّق يورغن كلوب، مدرب "الريدز"، على الحادثة عقب نهاية المباراة، قائلاً: "لم أرها، لم أكن على علم بذلك، حتى الآن لم أشاهدها لأنني أعتقد أن الصور، كما سمعت، تتحدث عن نفسها"، حسب موقع "يورو سبورت".

كانت مواجهة ليفربول ومنافسه أرسنال قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز.