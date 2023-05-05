(CNN) -- فاز نادي نابولي، الخميس، بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما بعد التعادل 1-1 مع أودينيزي في ملعب فريولي بمدينة أوديني.

ويعد هذا اللقب الثالث للنادي، وكان النجم الأرجنتني الراحل دييغو مارادونا قاد نابولي للفوز باللقب في عام 1990، وكذلك إلى تحقيق أول لقب له في الدوري عام 1987.

وبدأت المباراة بشكل سيء لنابولي، حيث استقبلت شباكه هدفا في الدقيقة 13 فقط من المباراة، عن طريق لاعب خط وسط أودينيزي ساندي لوفريتش.

وتعافى نادي نابولي بعد نهاية الشوط الأول، وسجل المهاجم فيكتور أوسيمين هدفه 22 هذا الموسم في الدقيقة 52.

ومع صافرة النهاية، اقتحم المشجعون أرض الملعب لتحية الاعبين ومدرب الفريق، لوتشيانو سباليتي، الذي انضم للنادي في 2021، وفاز بأول لقب له في الدوري.

ووفقا لقناة BT Sport، سافر ما يقرب من 11000 من مشجعي نابولي إلى ملعب أودينيزي لمشاهدة تلك اللحظة التاريخية.

وتعليقا على الفوز المهم لنابولي، قال المعلق الإماراتي فارس عوض، عبر تويتر: "نابولي انتهى الكلام .. نابولي مسك الختام".