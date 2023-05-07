(CNN) -- حدثت فوضى قبل انطلاق مباراة في دوري الرغبي، قد جمعت بين فريق كتالانز دراغونز ونظيره سانت هيلينز، الجمعة، عندما اقتحم ثور هائج أرض الملعب.

وأظهرت لقطات مصورة هروب الثور من بين يدي مروضه الّذي لم يستطع السيطرة عليه قبل أن يسقط أرضًا، ليقوم اللاعبون بإسقاط كرات الرغبي والركض، منهم من قفز فوق الحواجز وسط الحضور.

وبعد مرور 30 ثانية، عاد الثور إلى مكانه دون إلحاق الأذى بأحد برفقة الحيوانات الأخرى التي كانت تقف بجانب الملعب في ملعب جيلبرت بروتوس في بربينيان في فرنسا.

في الأصل، كان الهدف تقديم 3 ثيران حاصلين على جوائز وبقرتين للجمهور قبل المباراة، كطريقة لتكريم التربية المحلية والترويج لشركة اللحوم "Guasch Viandes".

وحقق فريق كتالانز دراغونز الفوز على منافسه سانت هيلينز، بنتيجة 12/24.

وتحدّث ستيف ماكنمارا، مدرب فريق كتالانز دراغونز، قائلاً: "كانت بداية غريبة للمباراة"، مُضيفًا: "كنا في موقع السيطرة، ثم سقطنا فجأة 0/12، في فترتين قد فقدنا التركيز وعوقبنا، لكن يا له من رد، 24 نقطة منا بعد ذلك".